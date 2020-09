Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Restaurant in Hatten

Delmenhorst (ots)

Zwischen Sonntag, 27. September 2020, 22:00 Uhr und Montag, 28. September 2020, 04:25 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant an der Bahnhofstraße ein. Im Inneren des Restaurants wurden Wertgelasse durch die Täter geöffnet. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

