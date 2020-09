Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Bahnschranke in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Montag, 28. September 2020, gegen 23:30 Uhr, gegen eine Schranke am Bahnübergang Hurreler Straße. Zeugen stellten gegen 23:40 Uhr fest, dass in Fahrtrichtung Hude die rechtsseitig befindliche Schranke abgebrochen war und auf der Fahrbahn lag. Die Zeugen sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. Durch alarmierte Mitarbeiter der DB AG wurde die Schranke wieder intakt gesetzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die relevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408/809030 in Verbindung zu setzen.

