Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Dunkelheit in Hafenstraße von Pkw erfasst und verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Am heutigen frühen Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Scharnhorststraße / Hafenstraße in der Unterneustadt in Kassel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 61 Jahre alte Frau aus Kassel stürzte dabei zu Boden und verletzte sich am Kopf. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung glücklicherweise wieder verlassen konnte.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 5 Uhr. Ein 51-Jähriger aus Kassel war mit einem Smart von der Hafenbrücke gekommen und an der Kreuzung, eigenen Angaben zufolge bei Grün, nach links in die Hafenstraße abgebogen. Zur gleichen Zeit trat dort bei Dunkelheit die komplett dunkel gekleidete 61-Jährige an der Fußgängerampel auf die Fahrbahn, um die Straße in Richtung Baumarkt zu überqueren. Dabei war sie von dem 51-Jährigen nicht erkannt und von seinem Wagen erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fußgängerin bei Rot gegangen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben und dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

