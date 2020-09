Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer kommt beim Ausweichen eines Rehs in Neerstedt von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28. September 2020, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen gegen 04:54 Uhr mit einem Pkw die Hauptstraße in Neerstedt in Fahrtrichtung Kirchhatten. In Höhe Spatzenweg lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 27-Jährige nach rechts aus, wobei er von der Fahrbahn abkam. Der Wildeshauser kollidierte mit einem Baum, einer Straßenlaterne und einer Hecke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der Pkw des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Wildeshauser blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell