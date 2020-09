Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in eine Immobilienfirma

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum Freitag, 25. September 2020, 18:00 Uhr, und Montag, 28. September 2020, 08:11 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Zugangstür in eine Immobilienfirma in der Nutzhorner Straße einzudringen. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen die im relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

