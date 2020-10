Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201007-7: Motorrollerfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto stieß gegen das vorausfahrende Motorrad eines 42-Jährigen, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fahrer kam in eine Uniklinik.

Ein Motorroller- (41) und ein Autofahrer (42) fuhren am Dienstagnachmittag (06. Oktober) um 17:40 Uhr hintereinander auf der Venloer Straße (Kreisstraße 24) in Richtung Stommeln. Kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße (L) 93 verbreitert sich die Fahrbahn von einem auf zwei Fahrstreifen für eine Richtung. Während der Motorrollerfahrer auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, folgte ihm leicht versetzt der Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen. Der Motorrollerfahrer (42) musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf das Auto auffuhr. Der 42-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Weiterbehandlung in eine Klinik. Die Verkehrsunfallaufnahme dauerte etwa eine halbe Stunde an, während der Verkehr in Richtung Stommeln gesperrt werden musste. (bm)

