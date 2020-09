Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Einbruch/ Täter steigen durch Fenster in Friseursalon ein

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag (26. September 2020) ein Oberlicht ein. Das Oberlicht gehört zu den Geschäftsräumen eines Friseursalons an der Bahnstraße und ist durch einen Seitendurchgang zu erreichen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und stiegen durch das entstandene Loch in den Salon ein. In Inneren durchsuchten sie den Kassenbereich und entwendeten Bargeld sowie Haarschneidemaschinen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02822 1080 entgegen. (as) Anfang August kam es bereits zu einem Einbruch in den Salon. Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4669836

