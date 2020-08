Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Randalierende Taschendiebe

Schmallenberg (ots)

Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Taschendiebstahl in einen Discounter an der Weststraße gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 26-jähriger Mann die Geldbörse einer 52-jährigen Schmallenbergerin aus einer Tasche im Einkaufswagen entwendete. Der Mann wurde durch Mitarbeiter des Discounters und die Zeugen angesprochen. Der Rumäne zeigte sich uneinsichtig und versuchte zu flüchten. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er jedoch festgehalten werden. Um weitere Fluchtversuche zu verhindern wurde der Mann durch die Polizeibeamten gefesselt. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde er entlassen. Laut Mitarbeitern war der Rumäne mit einem weiteren Mann im Geschäft. Dieser konnte jedoch flüchten. Der Flüchtige ist etwa 40 Jahre alt. Er hat ein osteuropäisches Aussehen und eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell