Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Meschede (ots)

Am Donnerstag, 21:20 Uhr, legte ein 39-jähriger Bewohner aus noch nicht geklärtem Motiv im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pulverturmstraße ein Feuer. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Der 39-Jährige selbst, eine weitere 34-jährige Hausbewohnerin und ein 38-jähriger Nachbar wurden durch die Rauchentwicklung verletzt. Auch ein Feuerwehrmann musste während der Löscharbeiten behandelt werden. Der 39-Jährige wurde zunächst festgenommen. Das Ordnungsamt brachte die Bewohner des Hauses vorläufig anderweitig unter. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

