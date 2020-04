Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Geschäftshaus in Aegidienberg

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zur Karfreitag zwei Elektrofahrräder und diverse Fleischthermometer aus einem Geschäftshaus in Bad Honnef-Aedienberg gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen sie in der Zeit von Donnerstag, 09.04.2020, 18:50 Uhr, bis Freitag, 10.04.2020, 09:30 Uhr, in das Gebäude an der Aegidienberger Straße ein.

Neben einem Fahrradhandel befindet sich dort auch ein Unternehmen für Hausgeräte. Die Unbekannten stahlen nach ersten Meldungen zwei E-Bikes, Bargeld und diverse Fleischthermometer. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf Tatverdächtige.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 oder der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 / 150 entgegen.

