POL-KLE: Kevelaer - zwei Einbrüche in Friseursalons

Täter stiegen durch Fenster ein

Kevelaer (ots)

Zwischen Samstag (01.08.2020) und Montag (03.08.2020) kam es in Kevelaer zu zwei Einbrüchen in Friseursalons.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr Zugang zu einem Salon auf der Bahnstraße. Sie gelangten durch einen Seitendurchgang zu einem Oberlicht, öffneten dieses gewaltsam und stiegen so in die Geschäftsräume ein. Der oder die Täter entwendeten eine Trinkgeldspardose mit Bargeld, eine Stereoanlage und mehrere Haarschneidemaschinen und verließen das Ladenlokal auf dem gleichen Weg auf dem sie hinein gekommen waren.

Ebenfalls über ein Fenster gelangten unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Marktstraße. Der Besitzer des Salons hatte sein Ladenlokal am Samstag gegen 14:00 Uhr verlassen und den Einbruch am Montag gegen 10:00 Uhr festgestellt. Hier entwendeten die Diebe neben einer gefüllten Trinkgeldspardose und Stereoanlage noch einen Laptop und kosmetische Pflegeprodukte.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

