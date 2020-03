Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Presseinformationen zu mehreren Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - ...wieder mal ein Baumschutzbügel

Wieder einmal müssen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln, weil ein Fahrzeug einen Baumschutzbügel beschädigt und sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstag, 03. März, um 15 Uhr. Betroffen ist ein Bügel vor dem Anwesen Universitätsstraße 55. Das Fahrzeug ist so heftig gegen den Bügel gefahren, dass es die Gehwegplatten herausgehoben und das Metallgestänge beschädigt hat. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Anhängerkupplung vergessen? Schaden am anderen Auto

Der Schaden am vorderen Kennzeichen und dem Kunststoffgrill deutete auf einen Anstoß durch den Kugelkopf einer Anhängerkupplung hin. Am betroffenen schwarzen Audi entstand durch die leichte Kollision ein leichter Schaden. Der Adi parkte zur Unfallzeit vor dem Anwesen Maurerstraße 3a. Der Besitzer bemerkte den Schaden am Samstag, 29. Februar, um 12 Uhr. Er geht davon aus, dass der Schaden in der Maurerstraße passierte, konnte aber eine weitere Einschränkung der Unfallzeit nicht nennen. Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Unfallflucht am Cölber Eck

Am "alten" Cölber Eck beim ehemaligen Korbwarenhandel kam es am Mittwoch, 04. März um 11.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben einer 74 Jahre alten Frau bog ein von Göttingen kommender Transporter am Cölber Eck nach links auf die L 3089 nach Bernsdorf ab, obwohl sie mit ihrem roten B-Klasse Mercedes bereits auf der vorfahrtberechtigten Straße von Cölbe aus nach Bernsdorf fuhr. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bis zum Stilstand abbremsen. Bei der Kollision blieb sie unverletzt. Sie blieb stehen und rief die Polizei, der abgebogene Transporter fuhr weiter. Am B-Klasse Daimler entstand ein Schaden von mindestens 6000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Marburger Straße - Schwarzen Nissan Tiida angefahren

Aufgrund des Schadensbildes fuhr der Unfallverursacher wahrscheinlich von der Marktstraße aus nach Stadtallendorf und streifte in der Marburger Straße den vor dem Anwesen 22 am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Nissan Tiida. An dem Nissan entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Verursacher hinterließ keinen Zettel und rief auch nicht die Polizei. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch 04. März, zwischen 10.30 und 11.15 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer geben?

Stadtalendorf - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Der Unfall auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße war am Dienstag, 03. März, zwischen 10.55 und 11.35 Uhr. Der betroffene schwarze 3´er BMW parkte in der vierten Parkbucht von rechts am Ende des Parkplatzes, nahe der Firma Reinhard, mit der Front zum Lebensmitteldiscounter. Vermutlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der leichten Kollision. Der leichte Heckschaden wurde erst nach Reinigung des Fahrzeugs sichtbar, sodass der Verursacher einen Schaden womöglich nicht festgestellt und daher nach der Berührung den Parkplatz verlassen hat. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Biedenkopf - Metallpfosten getroffen

Vermutlich war es ein Quad, das auf dem Parkplatz in der Schulstraße gegen zwei einbetonierte Metallpfosten und eine daran befestigte Warnbake fuhr, und dabei einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursachte. Der Unfall war am Samstag, 29. März, gegen 20.10 Uhr. Aufgrund einer vorhandenen Kameraüberwachung gibt es Hinweise auf den Fahrer. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell