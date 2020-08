Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Emmerich (ots)

Am 14. Juli 2020 gegen 12 Uhr war ein 55-jähriger Emmericher mit seinem Fahrrad auf der Straße Parkring in Richtung Hafen unterwegs, als sich ihm von hinten ein silberner VW Polo näherte. Nach Aussage des Radfahrers touchierte der VW seinen Arm beim Überholvorgang. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich. Er gab an, dass zwei Passanten und ein weiterer Radfahrer, der in die Gegenrichtung unterwegs war, den Unfall beobachtet haben. Diese und eventuelle weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell