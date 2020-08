Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unbekannte zünden Holzstapel an

Wachtendonk (ots)

Unbekannt haben am frühen Freitagmorgen, 31.07.2020, in einem Waldstück am Scharenbergweg im Ortsteil Wankum einen Holzstapel angezündet. Ein Zeuge, der mit seinem Rad auf der Jülicher Straße in Richtung Blaue Lagune unterwegs war, hatte den Brand gegen 05.10 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Um den Brand vollständig zu löschen, mussten die Baumstämme mit einem Traktor auseinander gezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter Brandbeschleuniger benutzt haben. Eine glimmende Zigarettenkippe kann den Brand nicht ausgelöst haben. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht daher Zeugen. (SI)

