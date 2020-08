Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebesduo festgenommen

Kleve (ots)

Bei dem Versuch, u.a. drei Funktürantriebe mit Tastatur zu stehlen, sind am Samstag, 01.08.2020 zwei 36 und 37 Jahre alte Männer festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen hatten kurz vor 14.00 Uhr einen Baumarkt am Klever Ring aufgesucht und waren durch den Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt worden. Ihre kurze Flucht endete schließlich auf dem Firmenparkplatz, wo sie bis zum Eintreffen der Polizei durch Mitarbeiter des Baumarktes festgehalten wurden. Die erheblich polizeilich in Erscheinung getretenen aus Georgien stammenden Männer verfügen in Deutschland über keinen festen Wohnsitz. Daher wurden sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft anordnete. (SI)

