Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Umherfliegender Schotter beschädigt VW T5

Geldern (ots)

Am Donnerstag (30. Juli 2020) zwischen 10:30 und 13:30 Uhr erlitt ein grauer VW T5, der vor einem Sportgelände an der Straße An der Bleiche abgestellt war, mehrere Steinschlag-Schäden. Auf dem nahegelegenen Schotterparkplatz waren frische Driftspuren zu erkennen, so dass davon auszugehen ist, dass umherfliegende Schottersteine den VW beschädigt haben. Ein Zeuge sah kurz zuvor ein silberfarbenes Mercedes Coupe auf dem Platz driften. Weitere Zeugenhinweise werden unter 02831 1250 erbeten. (cs)

