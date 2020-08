Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Mann leistet Widerstand bei Festnahme

Emmerich (ots)

Nachdem er durch die Besitzerin eines Verkaufsstandes auf dem Trödelmarkt am Kaufland auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt wurde, hat junger Mann bei dem Versuch zweier Zeugen, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, erheblichen Widerstand geleistet. Die Polizeistreife war am Sonntag, 02.08.2020, gegen 13.30 Uhr in die Normannstraße gerufen worden, weil dort ein Mann mit einem Schraubendreher herumfuchteln würde. Wie sich herausstellte, hatte dieser auf dem Trödelmarkt zuvor ein Radio sowie eine Softairpistole gestohlen und verteidigte seine Beute nun mit Faustschlägen und dem Einsatz des Schraubendrehers. Der erheblich unter Alkoholeinwirkung (2,34 Promille) stehende 21jährige Mann musste durch die Zeugen, wobei einer leicht verletzt wurde, zu Boden gebracht werden. Dabei konnte ihm der Schraubendreher abgenommen werden. Bei der Durchsuchung des bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut gefunden und sichergestellt. Die Beamten ließen dem Verdächtigen zudem eine Blutprobe entnehmen. Da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. (SI)

