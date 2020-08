Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Rucksack aus Kofferraum entwendet

Weeze (ots)

Weil offenbar versehentlich die Beifahrertür seines Fahrzeugs unverschlossen blieb, haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 01.08.2020, aus dem Kofferraum eines silbernen Citroen Xsara Picasso einen Rucksack mit einer Vielzahl von Personaldokumenten und Bargeld gestohlen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Garagenzufahrt seines Hauses auf der Weller Straße abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen bemerkt. Die Tat wurde um 23.33 Uhr durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet und zeigt einen 20-30 Jahre alten Mann von schlanker Statur mit hellen Haaren und einem Dreitagebart, der ein Fahrrad mit sich führte. Auf der Aufnahme ist zu erkennen, wie er die Fahrzeugtür öffnet. Die Tatsache, dass er während der Tatausführung redet, deutet darauf hin, dass er einen Komplizen hatte. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

