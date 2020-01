Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über Fenster in Wohnhaus eingedrungen - Polizei sucht Zeugen!

Heddesheim (ots)

In der Straße "In der Sackpfeif" wurde am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 21:30 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten ein rückwärtiges Fenster gewaltsam geöffnet und waren über dieses in das Anwesen eingedrungen. Sie durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten, ob sie dabei allerdings fündig wurden, ist bislang noch unklar. Auch der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

