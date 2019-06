Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: 500 Liter Diesel aus Lkw-Tank gestohlen - Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Walldorf/BAB 6 (ots)

Unbekannte Täter stahlen in am Sonntagmorgen, zwischen 6 Uhr und 8 Uhr auf einem Parkplatz an der A 6 aus dem Tank einer Sattelzugmaschine eine größere Menge Treibstoff. Vermutlich während der Fahrer auf einem Parkplatz zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim, Fahrtrichtung Mannheim in seiner Zugmaschine schlief, entwendeten die Unbekannten rund 500 Liter Diesel aus dem linken Kraftstofftank des Fahrzeugs. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

