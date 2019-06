Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Bargeld und Zigaretten bei Einbruch in Kiosk gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 17:30 Uhr bis Sonntag, 2:45 Uhr, wurde in der Langen Rötterstraße, in Höhe der Kleiststraße, in einen Kiosk eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte gewaltsam die Eingangstür geöffnet und war so ins Innere gelangt. Er stahl aus einer Kasse Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und ließ bei der Flucht noch eine geringe Anzahl an Zigaretten mitgehen. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

