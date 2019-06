Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Versuchter Einbruch in Lehr- und Versuchsanstalt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In eine Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt in der Käthe-Kollwitz-Straße versuchte ein bislang Unbekannter am Samstag, kurz vor 18 Uhr, einzubrechen. Der Täter schlug auf der Gebäuderückseite die Scheibe einer Nebeneingangstür ein und konnte so die Tür entriegeln. Dabei löste allerdings die Alarmanlage aus, wodurch der Unbekannte vermutlich von einer weiteren Tathandlung abließ und die Flucht ergriff. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

