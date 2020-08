Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Radmuttern gelöst

Emmerich (ots)

Zwischen Donnerstag (30.07.2020) und Freitag (31.07.2020) löste ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern eines am Kastanienweg geparkten Seats.

Der 22-jährige Halter des Seats hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr abgestellt und war am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr mit dem Seat losgefahren. Er stoppte das Fahrzeug weil er verdächtige Geräusche am Fahrzeug wahrnahm und auch das Fahrverhalten des Seats ungewöhnlich war. Bei der Nachschau stellte der 22-jährige Emmericher fest, dass an seinem hinteren linken Reifen und am vorderen rechten Reifen jeweils eine Radmutter fehlte. Eine weitere Radmutter war bereits gelöst. Außerdem entdeckte der Emmericher einen Kratzer entlang der rechten Fahrzeugseite fest.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich unter 02822 7830 bei der Polizei Emmerich zu melden. (cp)

