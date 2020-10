Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201008-5: Diebe tarnten Beute - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07. Oktober) Kupferschrott in einem fahrbaren Papiercontainer entwendet. In der Zeit von Dienstag, 18:00 bis 06:30 Uhr am nächsten Morgen begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Kalscheurener Straße. Dort leerten die findigen Tatverdächtigen einen Papiercontainer und füllten diesen mit etwa 800 Kilogramm Kupferschrott, der auf dem Gelände zum Abtransport gelagert wurde. Die neuberufenen Müllentsorger fuhren den Container augenscheinlich unerkannt vom Firmengelände und transportierten diesen ab. Sollten Sie in der Tatzeit verdächtige Personen auf der Kalscheurener Straße wahrgenommen oder die Abholung eines blauen Papiercontainers beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

