Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer gestürzt und verletzt - Polizei sucht nach weißem VW Polo

53937 Schleiden-Vogelsang (ots)

Am Donnerstag (09.07.2020) befuhr gegen 16.55 Uhr ein Kradfahrer (16) aus Simmerath die Bundesstraße 266 aus Vogelsang kommend in Fahrtrichtung Einruhr.

Nach eigenen Angaben kam dem Kradfahrer auf seinem Fahrstreifen ein Pkw entgegen, so dass der Kradfahrer nach rechts ausweichen musste und hierbei von der Fahrbahn abkam. Daraufhin kam er mit seinem Krad zu Fall und verletzte sich.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Fahrzeugverkehr, so dass möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer Angaben zum Unfallablauf bzw. dem flüchtigen entgegenkommenden weißen VW Polo machen können.

Die Polizei Euskirchen bittet daher um Hinweise, telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

