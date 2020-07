Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau läuft vor Pkw

53940 Hellenthal-Blumenthal (ots)

Schwerverletzt musste eine 46-Jährige aus Düren Dienstagmittag (13.30 Uhr) durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Dürenerin saß als Beifahrerin in einem Sprinter, als der Fahrer am rechten Fahrbahnrand an der Schleidener Straße stoppte. Sie stieg aus dem Fahrzeug aus und wollte vor dem Fahrzeug die Straße überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den nachfließenden Fahrzeugverkehr. Sie wurde vom Geländewagen eines 26-Jährigen aus Schleiden erfasst und stürzte auf die Fahrbahn.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell