Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Verstärkte Kontrollen der Polizei an Himmelfahrt ---

Diepholz (ots)

Trotz der Lockerungen in den Beschränkungen gibt es immer noch Auflagen und Regelungen die es einhalten gilt. Jeder Einzelne ist zu großer Sorgfalt bei der Beachtung der Hygienevorschriften gefordert. Dies gilt täglich, aber ganz besonders am kommenden Himmelfahrtstag.

Am zurückliegenden Wochenende hat die Polizei wieder knapp 30 Platzverweise erteilt. Obwohl der größte Teil der Menschen sich vorbildlich an die Regelungen hält, gibt es doch immer wieder auch Uneinsichtige. In Ströhen musste eine Party in einer Wohnung aufgelöst werden. Hier hatten sich 7 Personen auf engstem Raum getroffen. In Syke standen mehrere Menschen direkt an einem Imbiss zusammen und verzehrten ihre gekauften Speisen, natürlich ohne den genügenden Abstand einzuhalten. Zum wiederholten Mal trafen sich auch mindestens 10 Personen auf einem Parkplatz an der Schlesierstraße in Diepholz. Ihnen allen wurden Platzverweise ausgesprochen. Mehrere Personen erhielten auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Für Christi Himmelfahrt kündigt die Polizei verstärkte Kontrollen an. "Wir fordern die Menschen auf, verantwortungsbewußt zu sein und auf die beliebte Vatertagstour zu verzichten. Auch die bekannten Ausflugsziele an solchen Tagen sollten nicht aufgesucht werden. Hier lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln bei größeren Ansammlungen nur schwer einhalten" (Thomas Gissing, Pressesprecher Polizei). Die Polizei wird die bekannten Brennpunkte und Gaststätten im Landkreis überwachen. Hierbei wird die Gewährleistung eines friedlichen und sicheren Ablaufs des Vatertags, im Rahmen der Corona Regeln, im Vordergrund stehen. Verstöße wird die Polizei strikt und konsequent ahnden. Dann drohen teils empfindliche Geldbußen. Anstelle der Bollerwagentour steht Ausflügen mit der Familie, oder Radtouren, nichts im Wege.

Der Landrat Bockhop hatte in einer Pressemitteilung am Freitag, 15.05.2020, schon auf die Konsequenzen zu großer Sorglosigkeit hingewiesen. "Konsequenzen, die uns alle wohl am härtesten treffen würden, wäre eine erneute Verschärfung der Regelungen."

