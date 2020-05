Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 17.05.2020

Diepholz (ots)

Diepholz:

Diepholz - Brand

Am Nachmittag des 16. Mai, gegen 16:30 Uhr, ist es zu einem Brand eines Gewächshauses gekommen, in dem Müll gelagert wurde. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und hat den Brand gelöscht. Eine Person ist dabei nicht verletzt worden. Wie der Brand letztlich entstanden ist, kann nicht exakt gesagt werden. Eventuell ist hierfür eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe ursächlich.

Aschen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 16.05.2020, gegen 12:30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in Aschen gekommen. An der Kreuzung "Brinker Ort" und "Zur Heide" hat ein 32jähriger Mann aus Drebber mit seinem Gespann aus VW und Pkw-Anhänger einen ebenfalls 32jährigen Fahrradfahrer aus Diepholz übersehen, der die Kreuzung von rechts kommend als Vorfahrtberechtigter überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich dadurch leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Lemförde - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Nachmittag des 16. Mai, gegen 16:00 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz in Lemförde gekommen. Eine ältere männliche Person ist mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren und dabei so weit zurückgefahren, dass dieser gegen einen dort geparkten Pkw stieß. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Am Pkw der der Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 zu melden.

Weyhe:

Erichshof - Brennende Einkaufswagen

Am frühen Sonntagmorgen des 17. Mai, gegen 02:50 Uhr, bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge, dass mehrere Einkaufswagen eines Supermarktes in Weyhe-Erichshof brennen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stellten die Beamten fest, dass ein Einkaufswagen im Bereich der Griffe brennt. Das Feuer griff aber auf weitere aneinander gekettete Wagen über, so dass letztendlich sechs Einkaufswagen beschädigt wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Vermutlich wurde das Feuer mutwillig gelegt. Für die Ermittlungen werden mögliche Zeugen gesucht. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Varrel - Sachbeschädigungen am Gut Varrel

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 15- / 16. Mai, haben bislang Unbekannte unter anderem ein Metalltor, ein Geländer und eine Harke am neu errichteten Boule-Platz des TuS Varrel beschädigt. Eine Walze wurde von den Unbekannten bis zum Parkplatz am Varreler Feld gezogen. Es wurden Spuren gesichert, die möglicherweise auf die Täter schließen lassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Dreye - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen des 17.05.2020, gegen 07:45 Uhr, wurde in der Dreyer Straße in Weyhe-Dreye ein Transporter kontrolliert. Der Fahrer, ein 42-jähriger Bremer, konnte keinen Führerschein vorweisen. Angeblich würde dieser bei einer polnischen Behörde liegen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis in Deutschland besitzt. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Syke und Sulingen: Fehlanzeige

