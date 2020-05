Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 16.05.2020

Diepholz (ots)

Diepholz: Lembruch - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol In der Nacht vom 15. auf den 16.05.2020 fiel den Polizeibeamten in Lembruch ein Pkw aus Bielefeld auf, der starke Schlangenlinien gefahren ist. Nach dem Anhalten stellten die Beamten fest, dass der 19jährige Fahrer aus Bielefeld alkoholisiert war. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Nachdem eine Blutentnahme erfolgt ist, wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sankt-Hülfe - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Morgen des 15.05.2020 wurde ein 24jähriger Mann aus Barnstorf in Sankt-Hülfe in seinem Pkw kontrolliert. Schnell stellen die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln bei dem Mann fest, der dann zugibt, Cannabis konsumiert zu haben. Zudem gibt er zu, noch Betäubungsmittel zu besitzen, welche anschließend sichergestellt werden. Ein Verfahren gegen den Barnstorfer wurde eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Weyhe: Leeste - Kraftstoffdiebstahl In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte aus zwei Lkw, die an der Straße Weidufer in Weyhe-Leeste abgestellt waren, eine größere Menge Kraftstoff. Es entstand ein Schaden von über 100,- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, in der Zeit von 10:30 bis 13:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Stuhr-Brinkum der PKW Hyundai einer 64-jährigen aus Schwanewede beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von über 1.000,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Syke: Schwarme - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 16.05.2020, gegen 01:35 Uhr, wurde eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Thedinghausen auf der Verdener Straße in Schwarme angehalten und kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,64 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde der alkoholisierten Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt.

Schwarme - Einbruch in Wohnhaus Im Tatzeitraum vom 14.05.2020 bis zum 15.05.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eichenstraße in Schwarme ein. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

Sulingen: Fehlanzeige

