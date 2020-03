Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuermeldung in einem Hochhaus

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag wurde durch eine automatische Brandmeldeanlage die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Hochhaus in der Bremerhavener Innenstadt alarmiert. Vor Ort musste die Eingangstür der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet werden. Innerhalb der Wohnung wurde eine leichte Verrauchung festgestellt, der Grund hierfür war ein Gegenstand auf dem eingeschalteten Herd. Der Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung. Der Gegenstand wurde von den Einsatzkräften entfernt und die Wohnung wurde belüftet. Andere Mieter des Gebäudes sind nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

