Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau-Verkehrsunfall gegen Hauswand

Nassau (ots)

Am 17.08.2020 gegen 11:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Amtsstraße 13 in 56377 Nassau. Hierbei fuhr ein PKW zunächst über zwei Absperrpoller und stieß im Anschluss gegen eine Hauswand. Nach ersten Ermittlungen vor Ort, verwechselte die 79-jährige Fahrzeugführerin den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang des Automatikgetriebes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Des Weiteren entstand nur relativ geringer Sachschaden.

