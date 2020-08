Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (Ergänzungsmeldung)

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der L310 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hillscheid zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei die L310 in Richtung Höhr-Grenzhausen. Er kam auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern und geriet hierdurch auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Pkw eines ebenfalls 23-jährigen Fahrzeugführers kollidierte. Der Anstoß erfolgte hierbei seitlich, sodass das Fahrzeug des Unfallverursachers durch die Wucht des Zusammenprall in zwei Teile gerissen wurde. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die L310 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

