Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Stühle am Deutschen Eck entwendet

Koblenz (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.08.2020) entwendeten unbekannte Täter 10 Stühle aus dem Außenbereich des Eiscafés am Deutschen Eck. Die Stühle standen an der Moselseite und waren nicht gesichert. Aufgrund der Anzahl ist es wahrscheinlich, dass der/die Täter zum Abtransport einen Pkw, evtl. auch einen Lkw benutzten.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen die den Diebstahl beobachtet haben. Diese sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Moselring 10-12, 56068 Koblenz melden. Tel.N.: 0261/103-2510 oder per Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

