Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tuning-Treffen Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 23.08.2020, gegen 02:43 Uhr, meldeten mehrere Anrufer ein Fahrzeug auf dem REAL-Parkplatz in Mülheim-Kärlich, welches in rasanter Fahrweise Donuts drehen würde und sich grob verkehrswidrig verhalte. Durch die Polizei kann das Fahrzeug nebst dem 26-jährigen Fahrer angetroffen werden. Augenzeugen und Beweisvideos bestätigten den Vorfall. Mit weitreichenden Folgen für den Fahrer: Dieser muss sich nun wegen eines illegalen Straßenrennens verantworten. Weiterhin wurde sein PS-starker Audi und sein Führerschein beschlagnahmt. Illegale Straßenrennen erfüllen, auf Grund der hohen Geschwindigkeiten und der damit verbundenen Gefahr für Leib und Leben von Personen, nicht ohne Grund einen Straftatbestand. Auch bautechnische Veränderungen, welche nicht ordnungsgemäß von einer technischen Prüfstelle abgenommen wurden und nicht den gültigen Gesetzen entsprechen, stellen dabei eine erhebliche Gefahr dar.

