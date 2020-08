Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Fahrzeugspiegel in Koblenz abgetreten

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.08.2020 wurden mehrere Fahrzeuge in der Bogenstraße in Koblenz beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten bzw. schlugen dort an acht geparkten Pkw die Außenspiegel ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell