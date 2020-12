Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201211-1: Alkoholisierter Fahrer verursachte Verkehrsunfall - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Wesselinger (60) übersah einen an einer roten Ampel wartenden Wagen und fuhr auf.

Der 60-Jährige fuhr am Donnerstag (10. Dezember) um 21:30 Uhr auf der Siebengebirgsstraße in Richtung Ahrstraße. An der dortigen Lichtzeichenanlage vor der Ausfahrt der BAB 555 aus Richtung Bonn wartete ein 53-jähriger Autofahrer in seinem Wagen an der roten Ampel. Der 60-Jährige fuhr auf. Der 53-Jährige informierte die Rettungskräfte, die den Auffahrenden untersuchten und für unverletzt erklärten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Das Fahrzeug des auffahrenden 60-Jährigen ließen die Beamten auf eigenen Wunsch abschleppen. Zudem rochen die Beamten in seiner Atemluft Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nachdem ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hatte, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

