Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von 60.000 Euro entstanden. Ein 57 Jahre alter Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer war um 13:30 Uhr in Richtung Lauterburg unterwegs, als er zu spät erkannte, dass ein vorausfahrender 60 Jahre alter Ford-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Hierbei fuhr der BMW-Fahrer von hinten auf und versuchte nach links auszuweichen, wobei er mit einem entgegenkommenden Audi des 62-Jährigen zusammenstieß. Der 62-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Ford und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis 15:15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Aalen-Unterkochen: Mit Schutzplanke kollidiert

Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit bzw. aus Unachtsamkeit kollidierte eine 23-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der L 1084 zwischen Ebnat und Unterkochen mit einer Schutzplanke in einem Kurvenbereich. Dadurch wurden einige der dort angebrachten rot/-weißen Kunststoffsegmente abgerissen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Rangieren

Ein 49-jähriger Lkw-Lenker prallte am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrzeug beim rückwärts ausparken auf die gegenüber angebrachte Leitplanke in der Hofwiesenstraße. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mehrere Personen beschädigten zwischen Montagabend 19 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr im Bereich des Wagnershofs die Grillstelle, indem sie die auf Betonpfosten befestigten U-Steine herunterrissen, einen Holztisch im Backhaus als Grill benutzten und diesen dadurch stark beschädigten. Bei der Personengruppe soll es sich um ca. 8-10 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren gehandelt haben, die mit 3 Fahrzeugen dort anwesend waren. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Auch ihren Unrat ließ die Personengruppe einfach liegen. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Mit einem Edding-Stift wurde zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen die Hauswand sowie die Blumenkästen einer Gaststätte am Schloss mit einem Hakenkreuz sowie Buchstaben und einem Schriftzug beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Bopfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Im Einmündungsbereich Bergstraße/Neresheimer Straße beschädigte eine 20-jährige VW-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr beim Rangieren im Bereich einer Baustelle ein Verkehrszeichen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Leinzell: Sachbeschädigung an Wohnhaus

An einem Wohnhaus in der Kirchgasse haben Unbekannte am Sonntagabend zwischen 21.10 Uhr und 22.20 Uhr an verschiedenen Rollläden mehrere Lamellen durch Stahlkugeln beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel. 07175/9219680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0174 / 3436544

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell