Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Dürener Gneisenaustraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Gneisenaustraße am Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr seine Wohnung betrat, musste er feststellen, dass diese von Einbrechern durchwühlt worden war. Die unbekannten Täter hatten sich in der Zeit von Montag, 13:00 Uhr bis zum Dienstagmorgen über die Balkontür Zugang zur Wohnung verschafft. Sie kletterten auf den Balkon, hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Vermutlich verließen sie die Wohnung auch wieder über den Balkon.

Die Höhe des Schadens stand bei Aufnahme des Sachverhaltes noch nicht fest.

Sollte Ihnen im oben genannten Zeitraum in der Gneisenaustraße etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein, melden Sie Ihren Hinweis bitte unter der 110 der Polizei Düren.

