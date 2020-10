Polizei Düren

POL-DN: Berauscht die Kurve nicht gekriegt

Aldenhoven (ots)

Eine Autofahrerin verlor in der Nacht zu Dienstag beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Unfallursache dürfte wohl der vorangegangene Konsum von Alkohol und Drogen sein.

Gegen 01:00 Uhr war die 25-jährige Aldenhovenerin mit einem Auto auf der L 136 von Aldenhoven in Richtung Schleiden. An der Einmündung der Siersdorfer Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Nach ihren Angaben schätzte sie sowohl die Kurve als auch ihre Geschwindigkeit falsch ein. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Während die Frau unverletzt blieb, wurde ihr Beifahrer, ein 20-Jähriger aus Baesweiler, leicht verletzt. Eine sofortige Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während der ersten Befragungen am Unfallort entfernte sich die Frau von der Unfallstelle. Sie musste mit einfacher körperlicher Gewalt zurückgeholt werden. Den Beamten entging dabei nicht, dass die Frau augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Zudem räumte sich ein, im Verlauf des Abends auch Drogen konsumiert zu haben. Der Frau wurde auf der Polizeiwache in Jülich eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis konnte nicht eingezogen werden - sie besaß gar keine. Den Beamten gegenüber machte sie außerdem falsche Angaben über ihre Identität. Diese konnte letztlich jedoch geklärt werden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Auch der Beifahrer kam nicht ungeschoren davon. Da er Halter des verunfallten Wagens ist, muss er sich dafür verantworten, dass er die Frau ans Steuer ließ, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zudem fahruntüchtig war.

