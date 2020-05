Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Grundstücksmauer gesprüht

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Sonntag, 10. Mai, besprühten Unbekannte eine Gartenmauer an der Rathausstraße mit Graffiti. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

