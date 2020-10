Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Firmeneinbrüche

Aldenhoven / Niederzier (ots)

Zwischen Freitag (09.10.2020), 21:30 Uhr, und Montag (12.10.2020), 06:50 Uhr, machten sich Unbekannte an mehreren Containern auf einem weitläufigen Firmengelände an der Industriestraße zu schaffen. Mehrere Türen wurden aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurden diverse Werkzeuge und Gerätschaften entwendet.

Ebenfalls an der Industriestraße in Aldenhoven liegt das Firmengelände, das zwischen Samstag (10.10.2020), 14:00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 05:30 Uhr, Ziel von Einbrechern war. Hier wurde in eine Halle eingebrochen, aus der ebenfalls eine Vielzahl von Werkzeugen und Gerätschaften gestohlen wurden.

Einen kurzen Tatzeitraum nutzten Unbekannte, um in eine Lokalität in der Straße Rurbenden in Niederzier-Huchem-Stammeln einzubrechen. Zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr am Montagmorgen drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten ein und hebelten dort mehrere Automaten auf. Mit Bargeld in nicht bekannter Höhe konnten der oder die Täter die Örtlichkeit verlassen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

