POL-DN: Unfall am Bahngleis endet tödlich

Langerwehe (ots)

Am Sonntag wurde eine Fußgängerin, die entlang der Bahngleise auf einem Wirtschaftsweg unterwegs war, aus bislang ungeklärten Gründen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Bahn die Strecke gegen 19:25 Uhr von Langerwehe in Richtung Weisweiler. Der Zugführer bemerkte einen Schlag, konnte jedoch nicht feststellen, woher dieser kam. Im Bahnhof in Weisweiler verständigte er den Lokführer der Bahn, die die Strecke in Gegenrichtung fahren sollte. Dieser stellte im Bereich Langerwehe eine leblose Person neben den Gleisen fest und verständigte den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

