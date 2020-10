Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen zwei Motorradfahrern

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag Morgen, gegen 09:40 Uhr, wurden auf der L 249 zwischen Niederau und Kreuzau zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 45jähriger Kreuzauer mit seinem Kleinkraftrad aus der Straße "Am Wasserturm" nach links auf die L 249 in Richtung Kreuzau abzubiegen. Zu diese Zeit befand sich sein 4jähriger Sohn als Sozius mit einem speziellem Gurt am Fahrer gesichert ebenfalls auf dem Kleinkraftrad. Beim Abbiegevorgang übersah der 45jährige Kreuzauer einen 65jährigen Dürener, der mit seinem Kraftrad auf der L 249 aus Richtung Niederau in Richtung Kreuzau fuhr. Obwohl der 65jährige Dürener seine Geschwindigkeit noch reduziert hatte, kam es beim Abbiegevorgang des 45jährigen Kreuzauers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch kamen beide Fahrzeugführer zu Fall und wurden dabei leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung aus einem Krankenhaus entlassen werden. Der 4jährige Sohn des 45jährigen Kreuzauers blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmer von der Unfallstelle entfernt werden.

