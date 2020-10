Polizei Düren

POL-DN: Unter Einwirkung von Alkkohol mit dem PKW überschlagen

Linnich (ots)

Am Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr auf der K1, in Höhe Linnich-Tetz, zu einem Verkehrsunfall. Ein 27jährige Jülicher, der zum Unfallzeitpunkt offensichtlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem Opel mehrfach überschlagen. Zwei Zeuginnen waren auf den Verunfallten aufmerksam geworden, nachdem diese Fahrzeugteile auf der Fahrbahn festgstellt hatten. Demnach soll sich der alkoholisierte Fahrer bei Eintreffen der Zeuginnen noch auf dem Fahrersitz befunden und sich anschließend selbstständig aus seinem zuvor von der Fahrbahn abkommenden Pkw befreit haben. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt dem Krankenhaus Jülich zugeführt, wo ihm durch den Artz eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde vor Ort durch die Beamten sichergestellt. Am Opel entstand durch den Unfall erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden.

