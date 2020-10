Polizei Düren

POL-DN: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - weibliche Person tot aufgefunden

Linnich (ots)

Am Freitagmorgen (09.10.2020) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Linnicher Pallandstraße gerufen. Nach Bekämpfung des Brandgeschehens wurde in der vom Brand betroffenen Wohnung eine verstorbene weibliche Person aufgefunden. Gegen 07:40 Uhr war der Einsatz bei der Kreisleitstelle aufgelaufen und hatte zum Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Eine bettlägerige 69jährige Bewohnerin aus einer Erdgeschosswohnung konnte aus ihrer Wohnung verbracht werden und wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Eine weitere in dem Haus wohnende Familie konnte sich unverletzt selbst aus dem Brandobjekt auf die Straße begeben. Nach Löschen des Brandes wurde in der vom Brand betroffenen Dachgeschosswohnung der Leichnam einer weiblichen Person aufgefunden. Dabei dürfte es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um die 59-jährige Bewohnerin der Wohnung handeln. Durch die Kriminalpolizei Düren wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und dauern momentan an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeitig noch nicht beziffert werden.

