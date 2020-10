Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher noch am Tatort festgenommen

Merzenich (ots)

Zwei 37 Jahre alte Männer wurden am Donnerstag in den Mittagsstunden in der Ortslage Merzenich-Morschenich auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen. Beide Personen sind einschlägig bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Rahmen einer Hausbegehung eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Ortslage Merzenich Morschenich wurde durch einen Hausverwalter am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr zwei Personen im Keller des Objekts angetroffen, die sich unbefugt Zugang verschafft hatten. Durchtrennte Kupferrohre sowie diverses Werkzeug konnte offensichtlich bereits zum Abtransport zurechtgelegt aufgefunden werden. Zum Zwecke des Abtransports führten die Männer augenscheinlich Rucksäcke und eine Sportasche mit. Beide Personen wurden durch die alarmierten Kriminalbeamten verläufig festgenommen und zu weiteren Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Polizeiwache Düren zugeführt.

Beide Tatverdächtige sind bereits polizeilich wegen Einbrüchen aktenkundig geworden. Während einer der Männer nach Vernehmung wieder entlassen wurde, stellte sich bei seinem Mittäter heraus, dass er momentan über keinen festen Wohnsitz verfügt. In seinem Fall wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag eine Vorführung zur Prüfung der Untersuchungshaft erfolgen.

