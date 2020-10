Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche und Einbruchsversuche in Kindergarten, Firmengelände und Vereinsheim

Kreisgebiet Düren (ots)

Mit der Durchführung von Spurensicherungsmaßnahmen hat die Polizei Düren am gestrigen Donnerstag die Ermittlungen zu bekannt gewordenen Einbrüchen und Einbruchsversuchen aufgenommen. Betroffen waren ein Kindergarten, ein Firmengelände und ein Vereinsheim.

Ein Vereinsangehöriger eines in der Ortslage Düren-Hoven ansässigen Sportvereins bemerkte am Donnerstag, den 07.10.2020 bei seiner Ankunft auf dem in der Mülhovener Straße gelegenen Vereinsgelände, dass offensichtlich durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, in die dortigen Umkleidekabinen einzudringen. Während die Türe der Umkleide erfolgreich Widerstand gegen dieses Ansinnen leistete, war der Versuch in den Abstellraum des Gebäudes zu gelangen allerdings erfolgreich. Gewaltsam öffneten die Täter hier den Zugang und gelangten, allerdings offensichtlich ohne im Anschluss Tatbeute machen zu können, in den Lagerraum. Als vermeintlicher Tatzeitraum wird Mittwoch, 07.10.2020, 14:00 Uhr - Donnerstag, 08.10.2020, 14:00 Uhr angenommen.

Ebenfalls in der Zeit von Mittwoch, 07.10.2020 auf Donnerstag, den 08.10.2020 ereignete sich ein Einbruchsversuch in einen Kindergarten in Aldenhoven. Hier versuchten die bislang unbekannten Täter zwar gewaltsam, aber letztlich erfolglos, in das Gebäude "An der Bleiche" einzudringen. Bereits am vergangenen Montag waren Sitzbänke auf dem Gelände des Kindergartens beschädigt worden.

Werkzeug und Autozubehör wurden aus dem Lager einer Autoverwertung im Dürener Gewerbegebiet "Im Großen Tal" im Zeitraum zwischen Mittwoch, 07.10.2020, 18:20 Uhr und Donnerstag, 08.10.2020, 09:00 Uhr entwendet.

In allen Fällen bittet die Polizei aufmerksame Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, sich mit der Polizei Düren unter 02421-949-6425 in Verbindung zu setzen.

