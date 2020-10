Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Langerwehe (ots)

Ein Fehler beim Abbiegen führte am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf circa 90000 Euro geschätzt.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Langerwehe die L 12 von Schevenhütte in Richtung Langerwehe. In Höhe der Einmündung der K 49 wollte er nach links in Richtung Wenau abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Mann aus Langerwehe die L 12 in gegengesetzter Richtung. Vor ihm befand sich ein weiteres Fahrzeug, welches an der Eimündung K 49 nach rechts abbog. Der 29-Jährige fuhr geradeaus weiter. Dies nahm der 60-Jährige offenbar nicht wahr. Er setzte zum Linksabbiegen an und stieß mit dem Entgegenkommenden zusammen. Dessen Fahrzeug wiederum wurde gegen ein verkehrsbedingt auf der K 49 wartendes Auto geschoben. Der 29-Jährige und die 30-jährige Fahrerin des wartenden Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden mit RTW in ein Krankenhaus gefahren, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich zeitweise gesperrt.

