Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfall gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 21:00 Uhr in Wietmarschen auf der B213 in Höhe des Parkplatzes Erdbrand zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Dabei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Golf die Bundesstraße in Richtung Lingen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf dem vor ihm fahrenden Audi eines 30-Jährigen auf, der mit vier weiteren Personen besetzt war. Alle sechs Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

