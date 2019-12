Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fotograf auf Gleisen stoppt Zugverkehr

Gießen (ots)

Für kurzzeitige Aufregung sorgte gestern Nachmitttag (15.12.,14 Uhr) ein 37-Jähriger aus Gießen. Ein Polizeieinsatz und die Sperrung der Bahnstrecke waren die Folge der waghalsigen Aktion des Mannes.

Zum Fotografieren auf die Gleise

Er sei nur mal kurz von der Kliniksbrücke runter auf die Gleise gelaufen, um Fotos zu machen. Danach sei er gleich wieder zurückgegangen. Ein Lokführer, der den Mann auf den Gleisen entdeckt hatte, alarmierte über Notruf die Polizei. Kollegen der Gießener Polizei trafen den 37-Jähigen an der Brücke an und übergaben ihn an die Beamten des Bundespolizeireviers Gießen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Bahnstrecke sofort gesperrt. Zwei Züge erhielten kurzzeitige Verspätungen.

Lebensgefährlich!

Das Handeln des Mannes war absolut lebensgefährlich. Das Betreten der Bahnanlagen ist für Unbefugte verboten. Die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden, ist groß.

Neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die Bundespolizeiinspektion Kassel, können auch zivilrechtliche Folgen, durch mögliche Schadenersatzansprüche, auf den Verursacher zukommen. Kommt es durch solche Handlungen zu einem Unfall im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr, besteht immer der Verdacht einer Straftat (vgl. § 315 StGB - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr).

